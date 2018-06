O ator Clovys Torres passou por 15 cidades com Me Dá a Tua Mão, dirigida por Amir Haddad. Agora pode ser visto novamente na cidade em um lugar inusitado: a sala de um hotel nos Jardins (Pimenta Roma – Sala Orquidário), de sábado a segunda. Tudo a ver. Torres conta uma história de amor que merece a proximidade do espectador nas poucas cadeiras da sala. É fruto da pesquisa com idosos sobre vida e memória. Beleza pura.