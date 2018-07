Coisinha partimpim

A inspiração foi a série Partimpim, de Adriana Calcanhotto, e foi assim que nasceu Lá Dentro Tem Coisa, com textos de Adriana Falcão, Rafael Gomes e Vinicius Calderoni, e direção de Renato Linhares. Tanto é que das nove músicas que compõem a peça nove são do disco Adriana Partimpim, de 2004, como Fico Assim Sem Você, Lição de Baião, Oito Anos, Ciranda da Bailarina. Fica em cartaz de 4 de agosto até 30 de setembro, no Teatro Folha, com Aline Deluna, Carol Garcia, Gabriel Stauffer, Lu Vieira, Thais Belchior e Thiago Marinho no elenco.