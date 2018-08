Lá vem novidade da boa. A versão do diretor Paulo de Moraes para Hamlet, do Bardo inglês, chega a São Paulo depois de mais de 100 apresentações no Rio de Janeiro e outras cidades brasileiras. A montagem, com Patricia Selonk como o, por vezes, abilolado e transtornado príncipe da Dinamarca. Será no Centro Cultural São Paulo a partir de 28 de setembro.