Cadê meu pedigree?

Outro espetáculo mineiro que chega a São Paulo é Prólogo Canino-Operístico. Trata-se de um longo poema cujo protagonista é um cachorro. É… O pobrezinho é oprimido pela obrigação de aparecer e, apesar de estar trancado em um teatro, precisa encenar algo para a plateia. Não bastasse isso, diz ainda que o autor do poema é que deveria estar ali, no palco, em seu lugar. Escrita por Carlito Azevedo, a peça tem no papel do cachorro o ator Marcelo Castro. Estreia dia 26 de julho no auditório do Sesc Ipiranga e fica em cartaz às quintas e sextas-feiras, às 21h30, até o dia 24 de agosto.