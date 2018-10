Borges sobe ao palco

Argentinos again. O Imortal, conto que abre o livro O Aleph, de 1949, do escritor argentino Jorge Luis Borges, ganha nova versão para a cena pelas mãos do coletivo Irmãos Guimarães, como é conhecida a dupla de diretores Adriano e Fernando, de Brasília. A dramaturgia é de Adriano Guimarães e Patrick Pessoa e a atriz Gisele Fróes atuará como a mulher que recebe de um antiquário os seis volumes da tradução inglesa da Ilíada, de Homero. Dentro do sexto volume, ela descobre um manuscrito escondido. A estreia está prevista para 26 de outubro no Sesc Avenida Paulista.