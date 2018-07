Abre a Janela e Deixa Entrar o Ar Puro e o Sol da Manhã é texto do dramaturgo Antonio Bivar que estreia dia 17 de agosto no Espaço Cênico Ademar Guerra, vulgo Porão, do Centro Cultural São Paulo. Bivar usa a história de duas prisioneiras condenadas à prisão perpétua para passar pela história do Brasil temperada pelos anos 60. Dirigida por André Garolli, o elenco tem Fernanda Cunha, Angela Figueiredo e Fernando Fecchio.