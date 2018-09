Estreia amanhã a montagem brasileira de Birdland, do dramaturgo britânico Simon Stephens. Será no Teatro Cemitério de Automóveis, com direção de Mário Bortolotto e protagonizada por Carca Rah na pele de Paul, um roqueiro de fama mundial em final de turnê. Nos palcos ingleses a peça foi sucesso com o ator Andrew Scott como protagonista – ele é o Jim Moriarty da série Sherlock, da BBC.