Beijoca em Franz Kafka

Um Beijo em Franz Kafka, que estreia dia 20 de outubro, no Auditório do MASP, traz o encontro fictício entre o autor de O Processo, vivido por Maurício Machado, com seu grande amigo Max Brod, com atuação de Anderson Di Rizzi. A ideia de Kafka é pedir ao amigo que destrua sua obra após sua morte. “Eu diria que é uma ficção amparada em uma série de episódios e relatos verdadeiros narrados e vividos pelo próprio Kafka”, conta o autor do texto, Sergio Roveri. “Eu o coloco numa situação que não existiu de fato, mas onde tudo o que é vivido ali se originou de elementos que ele próprio criou”. A direção é de Eduardo Figueiredo.