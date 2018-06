Não deu outra e o resultado vai à cena no próximo dia 17, no Sesc Pinheiros, e chama-se Eu Sou Essa Outra. O tom confessional de Ullmann, discorrendo sobre a própria vida, o teatro, o cinema e o relacionamento turbulento com o cineasta sueco Ingmar Bergman como somente esses nórdicos sabem fazer, se torna um uníssono do âmago feminino. Às duas atrizes juntou-se uma terceira, Nana Yazbek, e a dramaturga Carla Kinzo, para dar conta de encapsular a densidade de Ullmann e colocá-la no palco. A direção é da estreante Vera Egito, conhecida por sua atuação em audiovisual. Sim, somente mulheres falando sobre uma mulher e, ao mesmo tempo, sobre todas. E isso é bom.