3 Perguntas para Suely Franco

Suely Franco é atriz e faz cripto cruzada nos dias de folga.

1. Por que teatro?

Nasci com ele. Brincava com bonecas sem saber que era teatro, fazendo teatro. Minhas amigas faziam teatro. Fiz rádio teatro com 7 anos, na escola, igreja. Continuei fazendo teatro.

2. Situação inusitada?

Quando a gente esquece o texto, a canção…

3. Peça arrebatadora?

Amanhã, Amélia de Manhã mudou minha vida. Eu era aquilo, fazia tudo que o mestre mandava. Comecei a mandar em mim.