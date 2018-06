O ator Nilton Bicudo diz que odeia domingo sem trabalhar.

1. Por que teatro?

Porque é um dom e, quando é percebido, cria o dever de exercício eterno no palco.

2. O que é ser ator?

Talvez seja me mostrar para os outros se verem.

3. Com qual personagem se parece?

Eu me pareço com todos as personagens de todos os autores maravilhosos. Tenho todos, acho que isso é ser ator.