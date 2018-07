Fernando Fecchio é ator do grupo Parlapatões.

1. Situação inusitada em cena?

Num blecaute caí do palco. Logo que a luz acendeu me desculpei com a moça da primeira fila.

2. Com qual personagem se parece?

A personagem de A geladeira, de Copi. Divertida.

3. Como usar bem o tempo livre?

Novas histórias e lugares. Romance é fundamental.