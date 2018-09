3 Perguntas para Brian Penido Ross

Brian Penido Ross é ator e diretor, integrante do Grupo Tapa. Se não fosse artista, seria professor de matemática. “Abandonei um mestrado em matemática no IMPA no Rio de Janeiro (Instituto de Matemática Pura e Aplicada)”, diz.

1. O que é ser ator?

Um tipo de doença: em vez de ir viver a vida, a gente se tranca e fica fingindo que vive a vida dos outros.

2. Parece com que personagem?

Eu queria me parecer com o Hamlet, mas me pareço com o Polônio, pai da Ofélia.

3. Como gostaria de morrer em cena?

Já morri na peça Querô, de Plínio Marcos, com um tiro de festim.