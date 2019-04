Musicais batem peças nas indicações ao Olivier Awards 2019

As produções musicais londrinas bateram as peças teatrais nas indicações a um dos maiores importantes prêmios do teatro britânico, o Laurence Olivier Awards, edição 2019. A festa da premiação já tem possíveis favoritos às principais estatuetas, os musicais Company e Come From Away, ambas com nove indicações. Ícones do teatro e cinema