Camerata Fukuda completa 30 anos com concerto comemorativo na Sala São Paulo

Amanhã, 29 de setembro, às 11h, a Camerata Fukuda celebra sua festa de aniversário com concerto comemorativo aos seus 30 anos de existência. Liderados por Elisa Fukuda – excelente violinista e pedagoga incansável, formadora de uma enorme geração de muitos dos nomes que ocupam o cenário musical atual – e com a participação do reconhecido pianista Marcelo Bratke, a Camerata Fukuda interpretará obras de Heitor Villa-Lobos, J. S. Bach, W. A. Mozart e Ottorino Respighi, sob regência do maestro Celso Antunes.

A entrada é gratuita e os ingressos estarão disponíveis no início do espetáculo e em www.etapa.com.br/concerto.

Programa

Heitor Villa-Lobos

Quarteto n.1 (versão para orquestra de cordas – Cláudio Cruz)

I. Cantilena – Andante

II. Brincadeira – Allegretto scherzando

III. Canto Lírico – Moderato

IV. Cançoneta – Andantino quasi Allegretto

V. Melancolia – Lento

VI. Saltando como um saci – Allegro

J. S. Bach

Concerto em ré menor para piano, BWV 1052

I. Allegro

II. Adagio

III. Allegro

Solista: Marcelo Bratke

W. A. Mozart

Concerto n.05 em lá menor para violino, K. 219

I. Allegro aperto

II. Adagio

III. Rondeau: Tempo di minuetto

Solista: Elisa Fukuda

Ottorino Respighi

Antiche Danze ed Arie para cordas

Suite n.3

I. Italiana

II. Arie di Corte

III. Siciliana

IV. Passacaglia