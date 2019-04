Adriana Plut

Entrevistas de “O Mercado de Notícias”, de Jorge Furtado, são divulgadas em versão ampliada; estreia no dia 7 de agosto

Um documentário em defesa do bom jornalismo, “O Mercado de Notícias” é o novo filme de Jorge Furtado. Exibido na última edição do festival É Tudo Verdade e no Cine PE – onde ganhou o prêmio de melhor documentário do júri oficial e do popular – o filme estreia no dia 7 de agosto, mas