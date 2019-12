Maria Fernanda Rodrigues

Babel: Cultura volta a atrasar pagamentos e espera vender Estante Virtual para Magazine Luiza

Em recuperação judicial, Livraria Cultura, que acaba de inaugurar loja em Fortaleza, pede mais prazo e parcelamento para garantir vendas no Natal e sonha com a venda da Estante Virtual; leia outras notícias do mercado editorial na coluna Babel