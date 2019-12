Bairro que já foi o mais violento de São Paulo conta com uma das programações mais criativas da cidade, com projetos criados e mantidos pelos moradores há quase 20 anos, como o festival de rap 100% Favela, o Sarau Da Ponte Pra Cá, Feira de Pacificação do Ser, projeto Capão Cidadão, Bloco do Beco, festa Crash e muito mais.