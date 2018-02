O presidente Obama lamentou ontem a morte do diretor e ator Harold Ramis e disse que ele foi um dos "grandes humoristas americanos". Morto na segunda-feira, aos 69 anos, depois de lutar quatro anos contra uma vasculite, ele atuou em filmes como Os Caça-Fantasmas (1984) e dirigiu Férias Frustradas (1983), Feitiço do Tempo (1993) e Máfia no Divã (1999), entre outros.