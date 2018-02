Zumbis de 'Walking Dead' chegam a São Paulo

A série de zumbis The Walking Dead promoveu nesta terça-feira uma invasão de 'mortos-vivos' em plena Avenida Paulista. A campanha, que rodou o mundo, aconteceu em frente ao Masp.

Com uma das estreias mais aguardadas da temporada, a série promete ser a adaptação fiel dos quadrinhos de Robert Kirkman. Antes de ser apenas uma história em que humanos tentam se salvar a todo custo do ataque das criaturas, The Walking Dead mostra o efeito de um fato apocalíptico na vida das pessoas.

Andrew Lincoln é Rick Grimes,o protagonista, que desperta do estado de coma e se dá conta de que o mundo está infestado de zumbis. Completam o elenco Steven Yeun, Sarah Wayne Callies, Jeffrey DeMunn, Jon Bernthal e Laurie Holden.

A primeira temporada estréia nos Estados Unidos no dia 31 de outubro, quando se comemora o Dia das Bruxas, e chega ao Brasil no dia 2 de novembro, exibido pelo canal a cabo Fox.