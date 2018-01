Zoo Moo, canal infantil sem publicidade, cria Manifesto do Consumo Consciente

Blogueira participa da ação do dia

A hora dos gafanhotos. Giuseppe Oristânio, aqui vestido como sacerdote Paser para a novela Os Dez Mandamentos, e Renato Livera, o aprendiz Simut, contam com a computação gráfica da Record para coroar hoje a 8ª das pragas que não acabam mais no Egito da trama.

'A Terra Prometida’, agora sem os créditos de Josué, é o título que batiza a próxima novela a ser produzida pela Record. O folhetim é uma continuação de Os Dez Mandamentos, e por isso terá seus primeiros capítulos escritos por Vivian Oliveira, autora do hit atual.

Renato Modesto assumirá A Terra Prometida após a passagem costurada por Vivian. A Record não conseguirá emendar uma novela na outra, já que a continuação foi planejada recentemente, em função do sucesso de Dez Mandamentos, e não haverá prazo para tanto. Entre um enredo e outro, virá A Escrava Mãe.

Cristiana Oliveira, Kadu Moliterno, Paloma Bernardi, Nívea Stelman e Myrian Frelland são nomes certos em A Terra Prometida.

Clarice Herzog gravou entrevista a Paulo Markun para o São Paulo, Brasil, da TV Câmara. A viúva de Vladimir Herzog, morto há 40 anos no DOI-CODI, falou sobre o trabalho da Comissão da Verdade e da situação atual do País. No ar 2.ª feira, 19, às 19h30.

Carlinhos Brown apresenta uma música inédita no palco do The Voice Brasil, hoje, um solo da autoral Sambo e Beijo.

Diretor de conteúdo e programação da Band, Diego Guebel assegura à coluna que a presença do CQC é carta certa na grade da emissora em 2016.

Guebel prevê ainda um novo programa na linha de show de talentos, categoria onde se enquadra o Masterchef. Só não adianta se o segmento será musical ou de outra veia artística. “Estou vendo umas cinco propostas, ainda não decidimos qual delas fazer”, disse.

Fátima Bernardes dá as caras em I Love Paraisópolis, no capítulo de hoje. Gravou participação especial no cenário do próprio Encontro, onde recebe os personagens de José Dumont e Mariana Xavier, em cima da experiência do “homem que venceu a morte”.

16 filmes de Jean-Luc Godard estarão no NOW, plataforma sob demanda da NET, a partir do dia 21, ao custo de R$ 3,90 a R$ 4,90 por título, paralelamente à Mostra do CCBB e Cine Sesc.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Vendo ‘Vampire Diaries’. Mudei o nome da série para ‘Jovens lindos, maquiadaços, com seus penteados impecáveis tentando agir’” Rafinha Bastos NO TWITTER