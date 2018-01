'Zezé, soletre obsessão' Luciano Huck gosta de dizer que não tem preconceitos, inclusive musicais. E quando a gente vê o que a dupla Zezé Di Camargo e Luciano costuma aprontar no palco do Caldeirão do Huck dá até para entender - é palhaçada em alta dose. Depois de protagonizar um impagável Lata Velha no ano passado - e arriscar a reputação numa imitação de Elvis Presley -, Luciano voltou aos bancos escolares, ao lado do irmão Zezé e de Dani Bananinha, assistente de palco do programa. Convidada para se apresentar em um número musical, a dupla acabou sendo "vítima" de uma armação tramada horas antes da gravação do Caldeirão, há 15 dias. Huck e os diretores do programa, Leandro Néri e Rodrigo Cebrian, resolveram promover um Soletrando especial. Em vez de Machado de Assis, explicou Huck, o jogo enfocaria a obra da dupla sertaneja. "Vocês vão soletrar palavras tiradas das suas músicas", informou o apresentador. Zezé e Luciano competiram com Dani Bananinha. Para eles, palavras como obsessão - que na soletração de Zezé virou "o-b-s-e-ç-ã-o". Para Bananinha,foram selecionados verbetes complicadíssimos, como "amor". A brincadeira vai ao ar no próximo sábado.