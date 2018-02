Zeca Pagodinho em ponta de luxo

Zé da Feira (Eri Johnson) vai levar um susto nos próximos capítulos de Duas Caras. Mas será para o bem dele. Em breve, a produtora de Mariozinho Pedreira (Gláucio Gomes) receberá uma ilustre visita que fará o pagodeiro da Portelinha ficar com as pernas bambas: ninguém menos do que Zeca Pagodinho. O cantor gravará uma participação especial na novela de Aguinaldo Silva, que deve ir ao ar ainda este mês. Ao ficar frente a frente com seu ídolo, Zé da Feira desmaia. Depois de recobrar a consciência, ele confessa ao cantor que é seu fã e conta toda a sua história. Zeca, muito simpático, ouve atentamente e ainda dá alguns conselhos. Animado com o encontro, Zé da Feira incentiva Pedreira a promover um show de Zeca Pagodinho na quadra da Portelinha. Juvenal Antena (Antonio Fagundes) autoriza e, na ocasião, Zé acabará cantando ao lado de seu grande ídolo.