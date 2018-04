Zeca Pagodinho canta em Caminho

O casamento de Suellen (Juliana Alves) e Castanho (Stenio Garcia) finalmente vai acontecer e agitar o núcleo da gafieira em Caminho das Índias. No altar da Estudantina, onde acontece a cerimônia, estará um padrinho muito especial: Zeca Pagodinho.

Depois do fiasco da primeira tentativa, quando Suellen fugiu vestida de noiva, o casamento acontece em grande estilo, do jeito que a morena sonhou. A participação do cantor na novela de Glória Perez será anunciada pela própria personagem, que faz questão de dizer que "seu padrinho não é qualquer um não".

Assim que trocam alianças, os noivos são homenageados por Zeca, que canta a música Uma Prova de Amor, tema do casal. Vale lembrar que o núcleo da gafieira recebeu no mês passado a cantora Alcione, que embalou a comemoração de Lucas (Murilo Rosa) por assumir Tony como filho.