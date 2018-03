Zé Bob conclui que Flora matou Maíra

Boa notícia para a torcida de A Favorita, novela das 9 da Globo: disposto a encontrar uma prova que incrimine Flora (Patrícia Pillar), Zé Bob (Carmo Dalla Vecchia) vai de novo à procura de Baiano, o operário da obra próxima ao armazém onde Salvatore (Walmor Chagas) foi morto. Ao encontrá-lo, o operário lembra de o jornalista tê-lo procurado na época do assassinato para averiguar informações e comenta que chegou a ligar para a redação para falar com Zé. Baiano revela, porém, que quem o atendeu e foi ao seu encontro foi Maíra. Zé Bob leva um susto com a informação e conclui que sua amiga não sofreu um acidente e sim foi assassinada por Flora. Veja também: Chamas da Vida: Vivi descobre que está grávida de Lipe Com a revelação do operário, ele pensa que só agora a história da morte de Maíra começa a fazer algum sentido. O jornalista nunca compreendeu por que a amiga estava sem o seu carro na ocasião em que foi atropelada, em local e horário completamente distantes da rotina dela. Negócio da china: sabotagem Depois que Edmar (Ney Latorraca) descobrir que Edmarzinho é seu filho, Maralanis (Leona Cavalli) deixará de ser cantora para servir e ajudar na cozinha do El Chaparrito, em Negócio da China, da Globo. Quem assume seu posto no microfone é Zé Boneco (Frederico Reuter). Mas, com ciúme do sucesso do garçom, a vedete decide sabotá-lo. Para isso, pede ajuda a Alaor (Jandir Ferrari), sob a ameaça de contar que o malandro roubou o restaurante. Três Irmãs: intrusa Em Três Irmãs, da Globo, Sueli (Bianca Byington), a mãe de Juliana (Juliana Schalch) e ex de Galvão (Bruno Garcia), reaparece em Caramirim. Ela se encontra com Violeta (Vera Holtz) para acabar, mais uma vez, com o relacionamento entre Galvão e Alma (Giovanna Antonelli). Na primeira tentativa de casamento dos dois , no passado, Sueli invadiu a igreja com Juliana, ainda bebê, no colo.