Zach Braff e David Denman farão programa piloto para a Fox LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - Dois atores de comédias da NBC, Zach Braff ("Scrubs") e David Denman ("The Office"), estão se unindo para trabalhar em um piloto de um drama para a Fox. Braff está em negociações para dirigir e ser o produtor executivo de "Saint of Circumstance", em que Denman interpretaria um funcionário de escritório que abandona seu emprego sem perspectivas para se tornar paramédico no turno da noite. O piloto foi escrito pelo irmão de Zach Braff, Adam. Denman fez o papel de Roy, ex-noivo da recepcionista Pam Beesly (Jenna Fischer), em "The Office". O piloto ainda não tem data certa para começar, mas a expectativa é que seja rodado quando chegar ao fim a greve dos roteiristas, que interrompeu o trabalho de Braff como ator na temporada final de "Scrubs". Adam e Zach Braff recentemente adaptaram para 20th Century Fox o livro infantil "Andrew Henry's Meadow".