Youtuber é a nova estrela do Netflix na série 'Haters Back Off'

A febre dos youtubers continua em todo o mundo e, depois do sucesso nas redes sociais, chega agora à TV e ao cinema. A mais nova a transitar por novas mídias é a personagem Miranda Sings, criada pela atriz e comediante Colleen Ballinger em 2008 no YouTube, e que desde então vem ganhando milhares de seguidores na plataforma.

Miranda, ou melhor, Colleen, estrela agora a série Haters Back Off, produzida pelo serviço de streaming Netflix, que ganhou nesta segunda-feira, 3, o seu trailer. Na prévia, vemos a origem do "fênomeno" Miranda Sings, uma jovem norte-americana que resolve gravar os seus próprios vídeos e publicar online.

Com oito episódios, a primeira temporada da série, com estreia no dia 14/10, chega quase como um sitcom familiar ao serviço de streaming, mostrando a relação da personagem com os pais e também o início da sua carreira no YouTube com muitos vídeos caseiros e uma versão desafinada de Genie in a Bottle, sucesso da cantora Christina Aguilera.

Veja o trailer de 'Haters Back Off':

Por conta do jeito peculiar e do seu forte batom vermelho, Miranda Sings passa a receber uma série de críticas negativas online e precisa contar com o apoio do pai para seguir na carreira. É daí, aliás, que surge o nome da série, com a personagem mandando os seus "odiadores" caírem fora.

Miranda Sings, que chega ao Netflix, já teve quase 7 milhões de assinantes e vídeos com mais de 50 milhões de visualizações no YouYube.