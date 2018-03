YouTube fecha acordos para transmitir programas da Time Warner

O site, que pertence ao Google, tenta aumentar a oferta de clipes que podem atrair publicidade, na esperança de se tornar uma operação rentável no curto prazo.

Atualmente, a maioria dos clipes do YouTube é colocada na rede por usuários. O mercado publicitário reluta em se vincular a esse tipo de material, cujo conteúdo pode parecer amador ou inadequado.

Não foram divulgados detalhes do acordo, mas ambas as partes disseram que vão compartilhar o faturamento.

Alguns clipes curtos de programas vinculados à Time Warner já são disponibilizados no YouTube, como vídeos promocionais da HBO ou notícias da CNN fora dos EUA.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Agora, haverá também clipes veiculados pelos canais CNN, Cartoon Network, Adult Swim, The CW, e TNT, além de alguns filmes da Warner Brothers. Isso inclui programas populares como "Gossip Girl" e "The Ellen DeGeneres Show", e executivos disseram que haverá tentativas de ampliar o conteúdo no futuro.

Se o acordo for ampliado, o YouTube poderá ganhar mais programas inteiros, como ocorre no popular site Hulu, uma sociedade entre News Corp, NBC Universal e Walt Disney.

"É realmente importante colocá-los na plataforma, e então isso abre novas oportunidades", disse o diretor de parcerias do YouTube, Jordan Hoffner. "O conteúdo que é produzido pela Time Warner se presta a uma forma curta, como nos clipes noticiosos da CNN ou nos desenhos curtos do Cartoon Network."

Como parte do acordo, o YouTube também vai integrar o "player" da Time Warner no site.

Em março, o site de vídeos do Google havia estabelecido uma parceria semelhante com a Disney, o que incluía clipes dos canais a cabo ABC e ESPN.

Embora o YouTube seja disparado o site de compartilhamento de vídeos mais popular do mundo, ele está sob pressão dos investidores do Google para dar lucro. O YouTube foi criado há quatro anos, e em 2006 o Google pagou 1,65 bilhão de dólares por ele.

O Google nunca divulgou oficialmente o desempenho financeiro do YouTube, mas no mês passado indicou que o site pode estar indo melhor do que se especula em Wall Street.

Analistas dizem, no entanto, que há um enorme custo para manter o serviço, que recebe mais de 20 horas de vídeos de usuários por minuto. Esses analistas estimam que o YouTube tenha prejuízos de 200 milhões a 500 milhões de dólares por ano.

Embora o YouTube tente aumentar a presença de vídeos profissionais de seus parceiros, Hoffner disse que não haverá limitações aos vídeos de usuários amadores. "Ambas as estratégias podem coexistir pacificamente", afirmou.