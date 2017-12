Xuxa vai definir sua permanência na TV Globo nesta terça-feira

Com contrato na Globo até 2017 e sem perspectivas reais de voltar ao ar, Xuxa ouve atentamente o que a Record tem a lhe propor. A emissora paulista assegura que o convite se baseia em algo inédito para a carreira dela, mas não adianta do que se trata. A Globo não se mostra disposta a rescindir o acordo e entregar seu passe de mão beijada - ainda mais para a Record.

Nesta terça-feira, o diretor-geral Carlos Henrique Schroder se reúne com a loira para negociar sua permanência na casa. A grade de 2015 não está fechada e toda concessão pode ser feita para mantê-la na rede, incluindo sua relevância no cinquentenário da Globo.

Segundo matéria publicada no portal UOL na tarde desta segunda-feira, 15, Xuxa não será mais funcionária da Globo em 2015. Ainda de acordo com a nota, a emissora decidiu não renovar o contrato com a apresentadora, que fica livre, assim, para negociar com a Record. O principal motivo da não-renovação seria a audiência. A matéria crava ainda que a Globo deve abolir totalmente a programação infantil em 2015 e as manhãs de sábado, ocupadas por Xuxa, terão edições especiais do Mais Você, Bem Estar e Encontro.