Xuxa toma liderança de 'Masterchef' no Twitter

Galisteu em vestes de Hebe. Adriane Galisteu ganhou envelhecimento de mentirinha, obra de maquiagem, para se transformar em Hebe Camargo na Máquina da Fama de Patrícia Abravanel. Canta lá Você Não Sabe, que a saudosa loira interpretou no show Elas Cantam Roberto. E ajustou um modelão da própria Hebe para honrar o desafio. Segunda, às 23h15, no SBT.

As receitas de Ilka Tibiriçá, adorável personagem de Cássia Kis em Fera Ferida, ganham uma página no site do canal Viva, a partir desta segunda-feira. Na novela de Aguinaldo Silva, ela abusava do menu afrodisíaco para reverter a impotência sexual de Ataliba (Paulo Gorgulho).

A própria Bárbara Paz vem fazendo todas as obras – pinturas em carvão – que aparecerão no cenário de sua personagem, a atormentada Nelita, e nas mãos da própria, em A Regra do Jogo. A novela estreia segunda-feira, às 21h15.

O uso de facas e fogão merecerá algumas restrições na versão júnior do Masterchef Brasil, que a Band prepara para colocar no ar em 20 de outubro. Diretor de Conteúdo da casa, Diego Guebel prevê cuidados extras com os pequenos, claro, mas não muitas concessões em relação à versão com gente grande.

E, apesar da crise, a Band mantém seu estande na MIPCom, feira de TV em Cannes. Leva na bagagem programas feitos em parceria com produtoras independentes, como as animações TV Biruta (da Sigla), As Aventuras do Homem Cueca (Galaxia) e os programas 50 x 1, com Álvaro Garnero e Travel Series (Amora Produções).

Corinthians X Santos, partida exibida na quarta pela Globo, em São Paulo, registrou o recorde de audiência da Copa do Brasil. Foram 24 pontos de média. No horário, 38% das TVs ligadas sintonizavam a Globo.

A TV Cultura assinou acordo de parceria com mais duas emissoras públicas – a Fundação Piratini (RS) e a Fundação Paraense de Radiodifusão, a Funtelpa (PA).

As duas vão transmitir a programação do canal paulista e também passam a ser geradoras de conteúdo para a Cultura, que anuncia sua boa vontade em abraçar cenas de outros Estados.

24 programas do R7TV, portal da Record, passam a ser distribuídos pela Record Internacional, que chega a 150 países. O pacote soma 13 episódios do ‘R7 Looks’, de Gianne Albertoni

“Ele é muito triste, mas acho que o público vai achar graça nele. As pessoas adoram uma desgraça alheia.” Alexandre Nero SOBRE SEU PERSONAGEM EM ‘A REGRA DO JOGO’ , mas acho que o público vai achar graça nele. As pessoas adoram uma desgraça alheia.”