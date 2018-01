Xuxa teme ser demitida da Record e se lança como youtuber

A crise na Rede Record está cada vez maior. Mesmo com a novela Os Dez Mandamentos, a situação do Recnov, complexo de estúdios da emissora localizada em Vargem Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro, não parece ir muito bem.

Segundo informações do colunista de TV Daniel Castro, a Record já começou a demitir funcionários da produção de Xuxa e eles são recontratados pela produtora Casablanca, que vai assumir o complexo de estúdios.

Com baixo índice de audiência em seu programa, às segundas-feiras, a apresentadora pode ir parar na geladeira, podendo ser demitida ao término de seu contrato ou receber uma nova chance, caso aceite mudar o estilo de seu programa drasticamente, inclusive seu público alvo.

Prevendo um possível afastamento da telinha, Xuxa se rendeu ao mundo dos youtubers e agora tem seu próprio canal na plataforma. Xuxa deu a notícia sobre a criação de seu canal em seu perfil oficial do Facebook: 'Brevemente vocês vão poder ver tudo no meu canal do Youtube…. agora ninguém me segura… no meu canal sim eu posso tudo… espero todos vocês lá (logo, logo)', escreveu.

