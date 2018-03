Atualizada às 16h30

Xuxa deve ser anunciada como contratada da Record nesta quinta-feira, 5, quando a emissora faz um evento de lançamento da nova programação. Recém-chegada de Miami, ela deixou seus advogados à frente do negócio.

A apresentadora deve ter participação nos lucros do seu programa diário, além do salário milionário, cujos valores não foram divulgados. As informações, entretanto, ainda não foram confirmadas por nenhuma das partes envolvidas na negociação (Record, Globo e Xuxa).

Como noticiado pelo Estado em janeiro, o grande salário era um motivo de uma "torcida contrária" à contratação por parte do baixo escalão da Record. No início do ano, havia rumores de que a emissora teria que cortar gastos para conseguir pagar o salário de Xuxa. Desde a metade do mês, o papo na Record era de que só faltava a apresentadora assinar o contrato.