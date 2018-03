Xô, preguiça!

.

MAKE UP Magnus, como Sportacus e como civil

Magnus Scheving, ou simplesmente Sportacus, é herói conhecido da criançada fã de LazyTown, série exibida pelo canal Discovery Kids. Ele esteve no Brasil na semana passada para divulgar os episódios de LazyTown Extra, edição especial que estreou ontem, às 12h30,com seis episódios gravados no Brasil.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Não basta dizer que é preciso ter uma alimentação saudável e praticar exercícios. As crianças imitam o que veem. Se você andar pela casa tomando água e comendo uma maçã, elas vão imitar", diz Scheving, que também é escritor e produtor do programa.

O seriado está presente em mais de 120 países e é considerado um case de sucesso internacional. O ator, que coleciona títulos de ginástica aeróbica, diz que a maioria das séries infantis é escrita por pessoas sedentárias.

Ao público brasileiro, ele deixa um recado: "As Olimpíadas 2016 estão aí. Tenho certeza que LazyTown e os Jogos Olímpicos podem mover o Brasil com mais saúde. É só me chamar!"

AVENTURA BRASILEIRA

Sessenta crianças participaram das gravações de Lazytown Extra no Brasil, entre abril e maio passado. Com a ajuda delas, o pequeno Ziggy descobre um pouco dos esportes e das brincadeiras típicas do País – a ideia é levar os novos conhecimentos aos amigos que ficaram em Lazytown, como Sportacus e Stephanie. O jogador Raí participa de um dos episódios, contando às crianças como se tornou um campeão de futebol.