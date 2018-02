Woody Allen vai escrever e dirigir nova série de TV

O cineasta premiado com o Oscar Woody Allen vai escrever e dirigir uma série de televisão de meia hora para a Amazon.com, afirmou o site norte-americano varejista e de serviço de streaming de vídeo nesta terça-feira.

A empresa, que ganhou o seu primeiro Globo de Ouro no domingo, disse que a primeira série de TV de Allen será exibida exclusivamente em seu serviço Prime Instant Video no próximo ano. Informações sobre o elenco e mais detalhes da série serão divulgados posteriormente.

"Woody Allen é um criador visionário que fez alguns dos maiores filmes de todos os tempos", disse o vice-presidente da Amazon Studio, Roy Price, num comunicado.

Allen, de 79 anos, brincou dizendo que não tinha certeza de como se envolveu no projeto.

"Eu não tenho ideia e não tenho certeza por onde começar", disse o diretor de Annie Hall e Blue Jasmine, em comunicado da Amazon. "Meu palpite é que Roy Price vai se arrepender."

Contratar Allen é uma grande vitória para a Amazon, que está tentando atrair mais espectadores para o seu negócio de TV com programação original e com a contratação de escritores e diretores estabelecidos e conhecidos.

Isso também consolida a credibilidade da empresa após a vitória do Globo de Ouro no domingo com Transparent, que é sobre um homem transgênero. O protagonista, Jeffrey Tambor, também ganhou um Globo de Ouro de melhor ator em série de comédia de TV.

Assim como Transparent, a próxima série de Allen e 13 novos pilotos de programas que a Amazon ainda vai revelar só estarão disponíveis no Prime, seu clube de 99 dólares por ano.

A divisão Amazon Studios começou em 2010.

(Com reportagem adicional de Anya George Tharakan, em Bangalore)