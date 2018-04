Wim Wenders ganha coleção Há 30 anos um jovem diretor alemão renovou a cena cinematográfica com um cruzamento híbrido do gênero policial com drama psicológico sobre um escroque que tenta convencer um moldureiro a matar por dinheiro. O filme, O Amigo Americano, dirigido por Wim Wenders, é um dos quatro títulos que a Europa Filmes coloca no mercado dentro da coleção dedicada ao cineasta, que já conta com outros seis títulos. Ao lado desse filme, baseado no personagem Ripley, criado pela escritora americana Patricia Highsmith (1921-1995), estão sendo lançados Paris Texas, outro êxito popular de Wenders, e mais dois filmes inéditos nos cinemas brasileiros, Quarto 666 e Um Truque de Luz. Os dois últimos são reflexões sobre o significado e a história do cinema, tema forte na cinematografia de Wenders, diretor que recorre com certa assiduidade à metalinguagem para estabelecer com o espectador uma relação de distanciamento do drama. Outros filmes da coleção (Movimento em Falso, Tokyo Ga, Um Filme para Nick e O Estado das Coisas) usam o cinema como representação metafórica da experiência existencial. Quarto 666 é um documentário filmado durante o Festival de Cannes de 1982, que faz a mesma pergunta a vários diretores célebres: o cinema tem futuro? Respondem a ela Godard, Fassbinder e Herzog, entre outros. Já Um Truque de Luz (1995) trata do passado do cimema. É um documentário sobre seus pioneiros, os alemães Skladanowsky, dois irmãos que inventaram um dos primeiros projetores de cinema, enfrentando a concorrência dos irmãos Lumière.