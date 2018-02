Will & Grace em 4ª temporada Comédia das boas, a série Will & Grace deixou fãs saudosos. Para esses, e para quem ainda não conhece a dupla Will Truman (Eric McCormack) e Grace Adler (Debra Messing), a novidade é o lançamento do box com 4ª temporada da série, produzida em 2001, ano em que Eric McCormack levou o Emmy.