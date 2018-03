Wihelmina, ainda bem, veste Prada

Até Wilhelmina percebeu que Betty é esperta! Aliás, essa 3ª temporada de Ugly Betty está sensacional. Vanessa Williams é a vilã perfeita e ela veste Prada! Ótima a versão Miranda Priestly de Wilhelmina ao pedir que Betty conseguisse para ela a tiara real. Betty consegue, assim como a pobre Andy de Anne Hathaway consegue o Harry Potter. Alguém reparou que colocaram até uma Emily na Mode? Adorei! Fora que Marc e Amanda continuam absurdos e divertidos. Desculpe Record, mas com Ugly Betty no ar não dá para ver Bela, a Feia, por mais que eu ache Bárbara Borges uma ótima Hilda, quer dizer, Elvira, e me divirta vendo Iran Malfitano ir de Orlandinho, o hétero equivocado, ao vilão Adriano. Falta sal, piada e pimenta, principalmente.

Uma pergunta para Rebecca, de Brothers & Sisters: querida, quem em sã consciência troca Justin Walker por Ryan Lafferty? Fique esperta! Não faça besteira!