White Collar: 2ª temporada

A Fox estreia nesta quinta-feira, às 22 horas, a 2.ª temporada de White Collar, divertida série policial que foge da fórmula da investigação de cena de crime e de vítimas ao contar a história do falsificador charmoso Neal Caffrey (Matthew Bomer) que, para se livrar da prisão, faz um acordo com o FBI e passa a ser conselheiro do detetive Peter Burke (Tim DeKay).

No 1.º ano, enquanto ajudava o FBI, Neal Caffrey investigava o desaparecimento de sua ex-namorada que, no fim da temporada, morre em uma explosão de avião. Agora, na nova safra, Caffrey se pergunta quem a matou e se a bomba estava no avião para atingi-lo. Assim como antes, White Collar traz humor e suspense - com reviravoltas na investigação sobre Kate - em Nova York, uma das cidades mais poderosas do mundo.