Warner volta com inéditos

Na semana do dia 18 de fevereiro, algumas das séries do Warner Channel voltarão a exibir episódios inéditos - o canal tem reprisado capítulos desde o fim do ano. Todas as séries da lista de retorno do canal - inclusive as novas atrações - seguirão suas temporada a partir do 8º episódio. Confira o que volta a ser inédito e as datas de exibição: Without a Trace - 8º episódio da 6ª temporada (Fight / Flight), dia 18, às 20 horas. Cold Case - 8º episódio da 5ª temporada (It Takes a Village), no ar dia 18, às 21 horas. Cane - 8º episódio da 1ª temporada (All Bets Are Off), dia 18, às 22 horas. Smallville - 8º episódio da 7ª temporada (Blue), dia 19, às 21 horas. Californication - 8º episódio da 1ª temporada (California Son), dia 19, às 22 horas. Chuck - 8º episódio da 1ª temporada (Chuck Versus the Truth), dia 20, às 20 horas. Supernatural - 8º episódio da 3ª temporada (A Very Supernatural Christmas), dia 20, às 21 horas. Moonlight - 8º episódio da 1ª temporada (12:04 A.M.), dia 20, às 22 horas. Gossip Girl - 8º episódio da 1ª temporada (Seventeen Candles), dia 21, às 20 horas. Men In Trees - 8º episódio da 2ª temporada (Sweatering it Out), dia 21, às 21 horas. E.R. - 8º episódio da 14ª temporada (Coming Home), dia 21, às 22 horas. A comédia The Big Bang Theory e o reality show Pussycat Dolls serão exibidos mesclando capítulos antigos com novos. Já Two and a Half Men continua com reprise.