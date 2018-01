Warner troca a programação Com o cancelamento de Cane, a reformulação de Chuck, a chegada de Pushing Daisies e a volta de L Word, o Warner Channel muda sua grade de programação esta semana: Cane - Sai de vez da grade, para alegria do público. Chuck - Tem sua 1ª temporada exibida aos sábados, às 20 horas, e aos domingos, às 19 horas. Serão dois episódios por semana. Gossip Girl - Sai das quintas-feiras e passa a ser exibida às quartas, às 21 horas. Supernatural e Moonlight - As duas mudam somente de horário com a chegada de Gossip às quartas. Supernatural entra às 22 horas e Moonlight, às 23 horas. Californication - Passa a ser reprisada desde o início, no mesmo horário: terças, às 22 horas. Pussycat Dolls - O reality trash sai do ar e volta apenas em maio para o 2º ano. The Big Bang Theory - Segue no mesmo horário, às terças, às 20 horas, mas terá episódios inéditos, finalmente, a partir desta semana. Capítulos inéditos - Two and a Half Men segue sem reprises e há previsão de alguns episódios novos de Men in Trees e Without a Trace. Inéditos apenas em maio - Os fãs de Cold Case, ER, Gossip Girl, Smallville e Supernatural terão de esperar até o mês que vem para assistir algo novo.