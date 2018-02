Warner faz maratona de Friends hoje Os fãs de Friends ganham hoje um presentão de Natal. O Warner Channel escolheu dez episódios da série - um de cada ciclo e dois da 5ª temporada - com temática de fim de ano para exibir das 14 às 19 horas. Entre as pérolas estão o capítulo The one with the monkey, da 1ª temporada, em que Ross ganha o macaco Marcel.