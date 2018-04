Warner Channel vai exibir Gossip Girl O novo The O.C. já tem emissora: a Warner exibirá por aqui a série Gossip Girl, da CW. Baseada nos livros de Cecily von Ziegesar, a série foi adaptada para a telinha por Josh Schwartz, criador de O.C. Em cena, intrigas e futilidades de adolescentes ricos, mas desta vez, em Manhattan. Gossip Girl foi chamada de Sex and the City teen, pelo cenário e porque a protagonista escreve suas experiências em um blog.