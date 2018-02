Warner aposta em pacote da CBS

Para tentar compensar as perdas dos anos anteriores com séries que foram canceladas nos EUA, como Studio 60, Blade, The Class e The Nine, o Warner Channel anunciou a compra da programação da CBS Paramount International Television apostando em uma boa audiência. Segundo a diretora de Programação da Warner, Wilma Maciel, este pacote - contendo Californication, Cane, Swingtown, Life is Wild e Eight Days a Week - atinge o público adulto e complementa o pacote da Warner voltado para o público teen, com Gossip Girl. "Nós não temos nenhuma garantia de que as séries não serão canceladas, mas esse tipo de série agrada muito. Elas têm atores bons, a história e a produção e a qualidade da série são muito boas." Californication é uma comédia sobre a vida de Hank Moody (David Duchovny, Arquivo X), um novelista divorciado e pai de uma menina de 13 anos. Protagonizada pelo ganhador do Globo de Ouro Jimmy Smits, Cane fala sobre a disputa de poder entre os membros de uma grande família cubano-americana. Do mesmo diretor de Roma e Big Love, Swingtown trata do impacto da liberação sexual e social nos EUA nos anos 70. Em Life is WildI, Danny Clarke decide se mudar para a África com a família. Eight Days a Week conta a história de um grupo de amigos que, situados na cidade de Nova York, vivem a difícil tarefa de dar início às suas carreiras.