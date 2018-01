Wagner Moura brinca com convite 'equívoco' para estrelar 'Narcos'

O ator Wagner Moura foi atração do programa de entrevistas Tonight Show, do comediante Jimmy Fallon, na TV americana. O convite surgiu após a indicação de Moura para o Globo de Ouro de melhor ator por seu papel em 'Narcos', interpretando Pablo Escobar. No programa exibido na sexta-feira, 8, o bem-humorado Fallon confirmou o favoritismo de Wagner Moura ao prêmio, elogiando a interpretação do artista na apresentação.

Criticado inicialmente por sua pronúncia do espanhol na série, Moura se saiu bem no inglês durante a entrevista de pouco mais de 6 minutos e brincou que considerou um grande "equívoco" sua escolha para o papel. "Eu estava 18 quilos mais magro e não falava uma palavra de espanhol", brincou. "Me matriculei num curso de espanhol para estrangeiros, numa universidade e tinha aulas ao lado de adolescentes japonesas", brincou.

Fallon também perguntou sobre a estada de Moura em Las Vegas, por ocasião da cerimônia do Globo de Ouro, que acontece neste domingo, 10. "Eu ainda estou tentando entender. Tentei jogar no cassino, mas não consegui entender as regras", explicou o ator, completando com a informação de que no Brasil os cassinos são proibidos. "Então você dançou a 'proibida Macarena'", brincou Fallon.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Moura também revelou que aproveitou a passagem pela cidade para pedir em casamento a mulher com quem vive há 15 anos e tem três filhos. "Isso não foi uma boa ideia. Ela disse sim?", perguntou o entrevistador. "Não, ela achou ridículo", explicou Moura. "Ao menos você tirou isso do caminho."

Ao final da conversa, o apresentador elogiou mais uma vez a atuação de Moura, confirmando que o brasileiro tem muitas chances de levar o prêmio de melhor ator.