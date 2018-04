Volume de produção nacional do Discovery cresce 14% em 2016 A dose de produções locais nos canais Discovery será maior em 2016. Embora o volume de crescimento represente (aparente modestos) 14%, deste para o próximo ano, essa cota é cumulativa a um aumento que vem se desenhando ano a ano. Novas produções – como um programa com a família de Jairzinho e Tânia Kalil no Discovery Kids, um reality com a vida do chef Henrique Fogaça no TLC e um novo programa com o coronel Leite e Karine Oliane – vão se juntar a novas temporadas de produções que continuam em andamento. E a conta de 14% não inclui as coproduções com canais abertos – vide o Masterchef (com a Band), Hell’s Kitchen (com o SBT) e Buddy Valastro (com a Record).