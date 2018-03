Voltamos a apresentar

Na semana em que a TV e o teatro ficaram menos engraçados e coloridos, com a morte do divertido Miguel Magno, na segunda-feira, vale a pena rever as cenas da inacreditável Doutora Percy, a psicóloga transformista do Toma Lá Dá Cá, da Globo. No episódio de terça-feira, o programa prestou uma bela homenagem ao ator, um clipe com os melhores momentos da terapeuta que ouvia os desabafos dos pacientes e não conseguia manter segredo. "É um defeito que eu tenho, sou muito fofoqueira. Até digo pros meus pacientes ?olha, não me conta nada, que eu espalho?. Mas eles continuam contando, o que eu posso fazer?"

Só no truque

http://tinyurl.com/nlphnm

Nesta cena, relembre a divertida Dona Roma, a dona de pensão transformista que fez Miguel Magno roubar a cena na novela A Lua Me Disse (2005).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Montagem

http://tinyurl.com/nygole

De robe e peruca no camarim, Miguel Magno mostrou nesta reportagem do Vídeo Show como era o processo de transformação para viver a Doutora Percy.

Presença rara

Com carreira sólida no teatro, Miguel Magno não era presença constante na TV. Nesta cena, ele encarna o Marvin Gaye da novela Top Model (1989), seu primeiro papel na Globo.