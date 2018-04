Volta N.C.I.S., a supersérie A série policial-militar-tecnológica mais vista nos EUA ganha nova temporada no Brasil e a estreia é nesta 6ª feira, às 20h no AXN. Errou feio o Mané que pensou em um dos C.S.Is. O troféu americano do ano vai para as boas histórias do Naval Criminal Investigative Service, o N.C.I.S. chefiado pelo taciturno Jethro Leroy Gibbs, interpretado pelo ótimo Mark Harmon. Relegado a horários ruins nos canais bem pagos, o seriado que trata da investigação de crimes envolvendo militares da Marinha americana é quase um cult. Essa situação será enfatizada logo no episódio de abertura: a estonteante agente israelense Ziva (aqueeela Cote de Pablo), emprestada para o N.C.I.S., vai aparecer sob o imenso decote de um vestido colante, cantando em um bar de Marrakesh. A equipe do pacote anterior está desfeita - foram todos remanejados no último episódio do longínquo pacote que antecede o atual. Gibbs, o seu legista Ducky Mallard (David McCallum) e a perita punk Abby Sciuto (Pauley Perrete) recebem uma nova turma. Nos EUA a audiência bate em 13 milhões de pessoas. Quem lembra? McCallum era Illya Kuriakin, agente da UNCLE.