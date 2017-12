Volta de Jô Soares ainda é incógnita na Globo

Jô Soares, que deu entrada no Hospital Sírio-Libanês no dia 25 de julho, segue internado sem previsão de alta. De acordo com o último boletim médico divulgado, ele permanece como quadro de infecção pulmonar e está se tratando com antibióticos. Segundo a assessoria de imprensa da instituição, a saúde do apresentador está estável.

No site do Programa do Jô, o diretor Willem van Weerelt declarou que "ele está melhor". A Globo ainda não informou quais serão as reprises dos próximos dias nem se a atração permanecerá na grade enquanto o apresentador se recupera.

Por conta da ausência de Jô, a emissora segue exibindo reprises de entrevistas do programa. Na edição desta segunda, 4, serão reexibidas conversas com a atriz Ana Paula Arósio, fora da TV desde 2010, além da dupla sertaneja Cezar & Paulinho e do médico legista Murilo Ranulfo.