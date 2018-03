Você vai dizer: 'putz, eu estive lá!'

Ao contrário de muitas bandas, que odeiam quando os fãs filmam suas apresentações e as jogam na web, o Radiohead apoia iniciativas assim. Por isso é legal o projeto Rain Down, do músico Andrews Guedis. Ele observou a grande quantidade de vídeos do show de SP que tinha no YouTube. Para eternizar o momento, juntou-os um por um, em um efeito multicâmera. Já foram editados os vídeos de Paranoid Android e Fake Plastic Trees. Tem-se aquela sensação de "putz, eu estive lá", pois vemos a apresentação do ponto de vista do público. As interjeições e cantaroladas que os fãs soltam são incríveis.