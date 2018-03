Você faz Fiz.em casa: como o nome diz, vídeos caseiros. Fiz.caca: humor, tombos, besteirol do puro. Prepara-se para covers e videoclipes bizarros. Fiz.anima: curtas e filminhos de animação. Fiz.doc: documentários. Já tem coisa boa lá postadas no site, como um sobre uma academia de boxe que funciona embaixo de uma ponte em São Paulo. Conversa de elevador: série das boas, que já tem espaço garantido no Fiztv.